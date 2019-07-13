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ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الموسمية فى نيبال إلى 30

السبت، 13 يوليه 2019 10:28 م
ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الموسمية فى نيبال إلى 30 هطول الأمطار _ صورة أرشيفية
كاتمندو (رويترز)

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قال مسئولون فى نيبال، اليوم السبت، إن سيولا جارفة وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمية، أودت بحياة 15 شخصا وتسببت فى إصابة 12 آخرين خلال الليل بينما اعتبر 18 شخصا فى عداد المفقودين، ويرتفع بذلك عدد الذين لاقوا حتفهم جراء الأمطار المستمرة، التى انهمرت منذ يوم الخميس فى معظم أنحاء البلاد، إلى 30.

وقال مسئولون إن منسوب مياه نهر كوسى بشرق نيبال، والذى يمتد إلى ولاية بيهار فى شرق الهند، تجاوز علامة الخطر، وتثير زيادة منسوب النهر مخاوف شديدة فى الهند ونيبال منذ فاضت مياهه على ضفافه فى عام 2008 وغير مساره ليغرق مساحات واسعة ويلحق أضرارا بأكثر من مليونى شخص فى بيهار. وتوفى نحو 500 شخص فى الكارثة.

وذكر المسؤولون أن 30 من ضمن 56 بوابة فى سد على نهر كوسى عند الحدود بين الهند ونيبال فُتحت وانتشرت فرق الإنقاذ لإجلاء القرويين، وحثت إدارة الأرصاد السكان على توخى الحذر وقالت إن من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وتعد الأمطار الموسمية، التى تبدأ عادة فى يونيو حزيران وتستمر حتى نهاية سبتمبر ، بالغة الأهمية بالنسبة لنيبال والهند إذ تعتمدان على تلك الأمطار السنوية فى الزراعة، لكن كثيرا ما تسبب الأمطار انهيارات أرضية وفيضانات تودى بحياة العشرات كل عام.

 

 


الأمطار الموسمية

نيبال

أخبار نيبال

امطار نيبال

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