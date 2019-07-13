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"إير بى.إن.بى" يعدل سياسة الحجوزات لتفادى عقوبات أوروبية

السبت، 13 يوليه 2019 04:31 م
"إير بى.إن.بى" يعدل سياسة الحجوزات لتفادى عقوبات أوروبية Airbnb
كتبت: إنجى مجدى

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ذكرت شبكة يورونيوز أن موقع "إير بي.إن.بي"، المتخصص بتأجير واستئجار أماكن السكن، اضطر لتعديل سياسات الحجوزات لديه لتجنب عقوبات كان الاتحاد الأوروبى يتجه لفرضها ضده بعد تغيير اسلول عرض أسعار تأجير المنازل وفئات الغرف.

 

وبحسب الشبكة الإخبارية السبت، تلقت المنصة الإلكترونية العالمية "إير بي.إن.بي" إنذاراً قبل عام من الاتحاد الأوروبى بشأن ضرورة إجراء تعديلات على الموقع الإلكترونى بما يتفق مع معايير الكتلة الأوروبية، والتى تشمل شروط الخصوصية للمستخدم وإظهار السعر الكامل للحجز والرسوم الإضافية، إلى جانب إظهار إذا ما كان المعلن شخصا أو شركة، كى يتسنى للمستخدم اللجوء إلى القضاء فى حالات الضرورة.

 

وقالت مفوضة شؤون العدل وحماية المستهلك فى الاتحاد الأوروبى فيرا يوروفا: "فى هذه العطلة الصيفية، سيحصل الأوروبيون بكل تأكيد على ما يرونه عندما يحجزون عطلتهم".

 

ويعرض موقع "إير بى.إن.بى Airbnb"، الذى تأسس عام 2008 فى مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، مئات آلاف الإعلانات المتعلقة بتأجير واستئجار أماكن السكن فى عشرات آلاف المدن حول العالم.


السياحة

اير بى إن بى

الاتحاد الاوروبى

Airbnb

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