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إيران تبدأ محاكمة عمدة طهران قاتل زوجته لإفشائها أسراره فى مقابلة صحفية

السبت، 13 يوليه 2019 03:17 م
إيران تبدأ محاكمة عمدة طهران قاتل زوجته لإفشائها أسراره فى مقابلة صحفية محمد على نجفى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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بدأت اليوم، السبت، أولى جلسات محاكمة عمدة طهران السابق، محمد علي نجفي، الذى سبق أن اعترف فى مايو بقتل زوجته فى منزلهما بالعاصمة بسبب خلاف عائلى، حيث أقدمت المجنى عليها على إفشاء أسرار زوجها فى مقابلة صحفية.

 

ومثل نجفى اليوم أمام محكمة جنائية فى طهران، حيث وجهت إليه اتهامات بالقتل والاعتداء مع الضرب وحيازة السلاح النارى بصورة غير مشروعة.

 

كما تلا المدعى العام بيانا ورد فيه أن العمدة السابق يدعى أن زوجته هددته بسكين أثناء إحدى المشادات بينهما.

 

وتعود الواقعة إلى مايو الماضى عندما عثر الشرطة على جثة زوجة نجفى الثانية، ميترا أستاد، مقتولة فى حمام بمنزلهما واعترف المسئول الإيرانى بقتلها، وطالبت عائلة أستاد إصدار حكم الإعدام بحق العمدة السابق بموجب الشريعة.

 

وتولى نجفى، منصب عمدة طهران من 1 أغسطس 2017 حتى أبريل 2018، وسبق أن عمل مستشارا اقتصاديا للرئيس حسن روحانى، ووزيرا للتعليم، ويعرف بمواقفه الإصلاحية.

 

وشغلت قضية قتل المسئول الإيرانى زوجته الرأى العام الإيرانى وقام التيار المتشدد المناهض لروحانى بتسييس القضية، واستغلالها الاستغلال الأمثل لشن هجوما على التيار الإصلاحى الذى ساند نجفى فى انتخابات بلدية طهران.


محمد على نجفى

عمدة طهران السابق

ميترا استاد

جريمة قتل

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