إعدام 7500 كليو لحوم وكفتة فى حملات مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية مع مراقبى قسم الاغذية بإدارة السادات حملة تفتيشية مكبرة من على 20 منشأة صناعية فى إطار توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق ومراقبة محطات الوقود ومستودعات الغاز والحد من التلاعب فى السلع الإستراتيجية حفاظًا على حقوق ومصلحة المواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير 47 محضرًا طبقًا لقانون 96 و97 وإعدام 1306 كيلو لحوم و40 لتر مياه غازية و6270 كيلو كفتة و3110 كيلو صلصة و162 كيلو دهن و1500 كيلو بروتين صويا غير مطابقة للمواصفات الفنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

كما تم شن حملة تفتيشية مكبرة ببركة السبع وقويسنا تضم مديرية التموين والصحة والطب البيطرى والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام، أسفرت عن تحرير محضر ضد صاحب مستودع غاز بناحية مليج لبيعه إسطوانات الغاز بسعر أعلى من التسعيرة المقررة، كما تم ضبط حوالى 160 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات، وكذا ضبط 170 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بناحية كفر عليم مركز بركة السبع حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحفظ على الكميات المضبوطة.

وفى ذات السياق تم المرور على مصنع الرايق للمجمدات بالروضة ببركة السبع ولم يتم تسجيل أى مخالفات وتبين سلامة المواد المستخدمة فى التصنيع، كما تم المرور على مستودعات غاز الروضة وشنتنا الحجر وتلاحظ عدم وجود أى مخالفات والتزامهم بالتسعيرة المحددة.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لإحكام السيطرة على الأسواق والحد من التلاعب فى السلع الإستراتيجية حفاظًا على حقوق المواطنين.