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إصابة 4 من بينهم 2 بطلق خرطوش خلال مشاجرة بجرجا فى سوهاج

السبت، 13 يوليه 2019 05:20 م
إصابة 4 من بينهم 2 بطلق خرطوش خلال مشاجرة بجرجا فى سوهاج مشاجرة-ارشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية الخلافية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، استخدم فيها سلاح خرطوش بسبب الخلاف على ملكية أرض زراعية.

 

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب لمدير أمن سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بناحية الخلافيه دائرة المركز أنتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين طرف أول إسلام ج ا م عامل مصاباً " رش خرطوش بالذراع الأيمن " ومؤمن ى ر 53 سنة مزارع مصاباً " جرح رضى بفروة الرأس".

 

وبين طرف ثان إبراهيم ى ا ا 42 سنة سائق مصاباً " كدمة باليد اليمنى " الطرفان يقيمان بذات الناحية بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية نتج عن ذلك إصابة أحمد ا ع 46 سنة عامل ويقيم بذات الناحية " رش خرطوش بالجسم " لا ينتمى للطرفين تصادف مروره بالمكان وبسؤاله لم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

 

تم ضبط طرفـى المشاجرة 00 وبحوزة الثانى من الطرف الأول بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 5100 17P وبحوزة الطرف الثانى بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم 30828 – 13 E وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بالتعدى بالضرب وإطلاق أعيرة خرطوش مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.


سوهاج

مديرية امن سوهاج

جرجا

مشاجرة بالأسلحة

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