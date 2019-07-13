إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بانحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية .

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.