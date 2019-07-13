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إصابة 25 شخصًا فى زلزال جنوبى الفلبين

السبت، 13 يوليه 2019 04:11 م
إصابة 25 شخصًا فى زلزال جنوبى الفلبين زلزال الفلبين - أرشيفية
مانيلا (أ ش أ/)

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أُصيب ما لا يقل عن 25 شخصًا من جراء زلزال بلغ شدته 5.5 على مقياس ريختر، ضرب جنوبى الفلبين وتسبب فى إلحاق ضررًا بعديد من المنشآت.

وأفاد معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل بالفلبين، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 7 كيلو مترات جنوب شرق بلدة (كاراسكال) بمحافظة (سوريجاو دل سور)، وشعر به المواطنون فى المحافظات النائية، وتم رصد حوث هزات ارتدادية.

كما أوضح المجلس الوطنى للتخفيف من مخاطر الكوارث وإدارتها، أن الزلزال تسبب فى انهيار سقف كنيسة كاثوليكية ودمار سوق عام فى بلدة (كارمن) بالمحافظة المشار إليها آنفًا، كما لحقت "أضرار جسيمة" لكنسية أخرى ببلدة (لانوزا) وتضرر العديد من المنازل وحدوث تشققات ودمار بها.

 


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