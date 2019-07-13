سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 12:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

إحالة 4 متهمين اختلسوا 48 مليون جنيه من "القابضة للصناعات الغذائية" للجنايات

السبت، 13 يوليه 2019 11:02 ص
إحالة 4 متهمين اختلسوا 48 مليون جنيه من "القابضة للصناعات الغذائية" للجنايات المستشار نبيل صادق النائب العام
كتبت ـ أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على  48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، للمحاكمة الجنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموم ومن الأمناء على الودائع " أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بلغت نحو مبلغ 48 مليون جنيه والمملوكة للشركة سالفة الذكر، بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة، وقاموا ببيعها لصالحهم وتزوير محررات إلكترونية وإدخال أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة، بأنها أصناف تم توريدها، وتلاعبوا في أسعار المنصرف والمبيعات، وقاموا بإرسالها إلى الجهة المختصة بالمراجعة لأعمال إمارات والاحتجاج بها حتى يتمكنوا من اخفاء ما اختلساه من مبالغ.

وأفادت التحريات الرقابية، عن قيام أمناء العهد المعينين  بفرع نص جملة باب الشعرية والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة "شركة قطاع أعمال بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع والتي تقدر قيمتها بـ 48 مليون جنيه والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق، وبالتنسيق مع المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم  "299" لفحص تلك المخالفات والتي أكدت صحة المعلومات سالفة البيان، كما أسفرت تحرياته عن صحة ما ورد بتقرير اللجنة، وأضاف أنه يدعم ويؤيد ما توصلت إليه النتائج النهائية للجنة رقم "61" المشكلة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.


الاستيلاء على 48 مليون

القابضة للصناعات الغذائية

النائب العام

الاستيلاء على اموال

تجارة الجملة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر قرار إحالة 12 تكفيريا بسيناء للجنايات.. مهدوا لاستهداف مقر نيابة أمن الدولة.. ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وإمداد العناصر بالأموال والأسلحة والمركبات والمعلومات..والأحراز أسلحة وقذائف صاروخية ومواد مفرقعة

السبت، 13 يوليه 2019 12:34 ص

إحالة 8 موظفين بالمحليات للتحقيق بكفر الشيخ

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:43 م

إحالة 20 موظفا للتحقيق لإهمالهم فى العمل بالبحيرة

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:51 م

إحالة أوراق شخصين للمفتى بعد قتلهما سائق توكتوك فى المنوفية

الخميس، 11 يوليه 2019 11:12 م

الأجهزة الرقابية تظهر العين الحمراء للمتلاعبين فى أسعار السلع بعد تحريك سعر الوقود.. حماية المستهلك:سحب تراخيص 10 سيارات لزيادة تعريفة الأجرة.. وإحالة مسئولى مستودعات بوتاجاز للنيابة للبيع بأغلى من السعر المقرر

الخميس، 11 يوليه 2019 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة