سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 01:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

إحالة مسئول بنظافة القاهرة للمحاكمة الجنائية لتلقيه مليون و500 ألف جنيه رشوة

السبت، 13 يوليه 2019 01:00 م
إحالة مسئول بنظافة القاهرة للمحاكمة الجنائية لتلقيه مليون و500 ألف جنيه رشوة
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، مسئول بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للمحاكمة الجنائية، لتلقيه رشوة مليون وخمسمائة ألف جنيه.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم في غضون شهر فبراير عام 2019 - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة،  طلبوأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال ووظيفته، بأن طلب من محمود محمد جمال الدين عبد الصمد محمد المبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة، وانه تسلم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة بلومون للتطوير العقاري، ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.

 

وذكرت التحريات الرقابية، أن المتهم محمود على حسين إسماعيل يعمل موظفاً بإدارة المقالب بالهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، وأنه قد زعم للشاهد الأول باختصاص لا يملكه، إذ يختص وظيفياً باستلام القمامة الخاصة بالمنازل والشوارع ولا اختصاص له في إنهاء خطابات استرداد مبلغ التأمين الكنتور، وأنه قد استصدر لما سلف إذنين من النيابة العامة تصوير وتأجيل لقاءات المتهم ومحادثاته الهاتفية، فأسفر التنفيذ عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته .

 

وأفادت التحريات بأن المتهم بصفته مدير مناولة منشية ناصر بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة منذ شهر مايو عام 2017؛ وأن اختصاصه الوظيفي يقتصر على الإشراف على استلام وتفريغ قمامة الشوارع - فقط - بمحل عمله تمهيداً لنقلها تباعاً للمقالب العمومية، وأنه تلقى مبلغ عمولة مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه من الشاهد الأول بادعاء أنه مقابل إحضار مقاولا له لحفر أرض تم تفويض الأخير في إنهاء التراخيص الخاصة بها.


احالة مسئول نظافة

مليون ونصف

نيابة امن الدولة

احالة متهم للجنايات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحالة 3 أشقاء للجنايات بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية بالزاوية الحمراء

السبت، 13 يوليه 2019 12:26 م

إحالة 4 متهمين اختلسوا 48 مليون جنيه من "القابضة للصناعات الغذائية" للجنايات

السبت، 13 يوليه 2019 11:02 ص

ننشر قرار إحالة 12 تكفيريا بسيناء للجنايات.. مهدوا لاستهداف مقر نيابة أمن الدولة.. ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وإمداد العناصر بالأموال والأسلحة والمركبات والمعلومات..والأحراز أسلحة وقذائف صاروخية ومواد مفرقعة

السبت، 13 يوليه 2019 12:34 ص

إحالة 8 موظفين بالمحليات للتحقيق بكفر الشيخ

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:43 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

بعد انتقاداته وهجومه عليها.. أليسا ترد على مدير مهرجان قرطاج

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

شاهد فى دقيقة.. جريزمان "صانع المجد" مع أتلتيكو مدريد

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

قمة الجزائر ونيجيريا فى نصف نهائى امم افريقيا 2019 على صفيح ساخن.. شبح الإرهاق يطارد "محاربى الصحراء" بعد ماراثون كوت ديفوار.. الإصابة تبعد يوسف عطال.. ومكافآت ضخمة من "جيوب" رجال الأعمال لإقصاء "الخضر"

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

شاهد.. قطع أثرية وتوابيت ومومياوات مكتشفة فى دهشور

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

الهدف بـ1.25 مليون جنيه.. مكافآت رجال أعمال نيجيريا لإقصاء الجزائر من الكان

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

لو قلبك جامد روح.. جزر تجارب نووية وتشير نوبل أماكن يمكن زيارتها لكن بشروط

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات ..صور

تأكيدا لما نشره اليوم السابع.. اكتشاف توابيت أثرية بدهشور تحوى مومياوات ..صور

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

فيديو معلوماتى.. تعرف على شروط وثيقة الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

أغلى 10 صفقات فى تاريخ برشلونة بعد انضمام جريزمان

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

التعليم: اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 اليوم السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة