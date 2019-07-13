إحالة مسئول بنظافة القاهرة للمحاكمة الجنائية لتلقيه مليون و500 ألف جنيه رشوة

كتبت أمنية الموجى

أحالت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، مسئول بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للمحاكمة الجنائية، لتلقيه رشوة مليون وخمسمائة ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم في غضون شهر فبراير عام 2019 - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - محافظة القاهرة بصفته موظفاً عمومياً بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، طلبوأخذ لنفسه عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال ووظيفته، بأن طلب من محمود محمد جمال الدين عبد الصمد محمد المبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة، وانه تسلم مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل إنهائه إجراءات استصدار خطابات استرداد مبلغ التأمين المودع سلفا لدى حي النزهة من شركة بلومون للتطوير العقاري، ضمانا لنقل كامل ناتج حفر أرض محددة إلى المقالب العمومية التابعة للهيئة.

وذكرت التحريات الرقابية، أن المتهم محمود على حسين إسماعيل يعمل موظفاً بإدارة المقالب بالهيئة العامة النظافة وتجميل القاهرة، وأنه قد زعم للشاهد الأول باختصاص لا يملكه، إذ يختص وظيفياً باستلام القمامة الخاصة بالمنازل والشوارع ولا اختصاص له في إنهاء خطابات استرداد مبلغ التأمين الكنتور، وأنه قد استصدر لما سلف إذنين من النيابة العامة تصوير وتأجيل لقاءات المتهم ومحادثاته الهاتفية، فأسفر التنفيذ عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته .

وأفادت التحريات بأن المتهم بصفته مدير مناولة منشية ناصر بإدارة المقالب بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة منذ شهر مايو عام 2017؛ وأن اختصاصه الوظيفي يقتصر على الإشراف على استلام وتفريغ قمامة الشوارع - فقط - بمحل عمله تمهيداً لنقلها تباعاً للمقالب العمومية، وأنه تلقى مبلغ عمولة مقداره مائتين وخمسين ألف جنيه من الشاهد الأول بادعاء أنه مقابل إحضار مقاولا له لحفر أرض تم تفويض الأخير في إنهاء التراخيص الخاصة بها.