سوبر كورة
Ads
السبت، 13 يوليه 2019 12:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

"أوقاف أسيوط" تفتح باب التقديم للحصول مساعدات الفئات الأولى بالرعاية

السبت، 13 يوليه 2019 12:18 ص
"أوقاف أسيوط" تفتح باب التقديم للحصول مساعدات الفئات الأولى بالرعاية وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية أوقاف أسيوط، عن فتح باب قبول طلبات المساعدة حتى نهاية شهر يوليو الجارى، وذلك تدعيماً للدور الاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى مساعدة الأسر المعيلة ورفع الأعباء عن المواطنين المساكين وأصحاب الأمراض المستعصية وللفئات المستحقة لصرف الإعانات للأرامل، والمطلقات، وباقى الفئات الأولى بالرعاية.
 
قال الشيخ عاصم محمود قبيصى، وكيل الوزارة، مدير مديرية أسيوط، "المديرية إنه سوف تتلقى الطلبات المستوفاة من خلال إدارة البر بعد اعتمادها، ولن تقبل طلبات مجمعة من الجمعيات الخيرية، شريطة الاحتياج إلى المساعدة موثقة بالمستندات الحقيقية والتى تتضمن بحث اجتماعى من وحدة الضمان الاجتماعى التابع لها وتقرير طبى للحالات المرضية حديث من مستشفى حكومى.
 
وأضاف قبيصى، لـ"اليوم السابع"، أن التوجه يتفق مع عمل الوزارة فى جانب البر والمساعدات لكفاية المحتاج من باب الاستحقاق وليس من باب التفضل على أحد، مشيرا إلى أن اهتمام الوزارة بالفئات المستحقة، مضيفا أن الأوقاف توجد حينما يوجد الفقير والمحتاج ومن فقد عائله، شريطة أن تكون حالة حقيقية مع تقديم بعض الأوراق منها: بيان بالدخل الشهرى أن وجد، وخطاب حيازة زراعية وصورة بطاقة الزوج ، الزوجه أن وجد، و صورة بطاقة صاحب الطلب، وذلك للتيقن من الاحتياج.
 

وزاره الاوقاف

الفئات الأولى بالرعاية

أوقاف أسيوط

مساعدات الفئات الأولى بالرعاية

المطلقات

الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوقاف القاهرة: 524 ساحة لصلاة العيد بالمحافظة

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:00 ص

الأوقاف تواجه المتطرفين بـ 6 كتب وسطية وتسلح أئمتها فكريا ضد الجماعات

الجمعة، 12 يوليه 2019 12:00 ص

الأوقاف تعقد ندوات تنظيم الحج السبت بمسجد خالد بن الوليد

الخميس، 11 يوليه 2019 11:18 م

الأوقاف تصدر كتاب فقه السيرة النبوية بقراءة جديدة وعصرية

الخميس، 11 يوليه 2019 10:20 م

هيئة الأوقاف تحقق أعلى عائد سنوى فى تاريخها بمليار و433 مليون جنيه

الخميس، 11 يوليه 2019 05:54 م

الأوقاف: حصيلة صكوك الأضاحى 11 مليون جنيه والقاهرة حققت 1000 صك

الخميس، 11 يوليه 2019 04:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعثة مصر بجنيف تنجح فى تمرير قرار أممى يشير إلى مساهمات منتدى شباب العالم

بعثة مصر بجنيف تنجح فى تمرير قرار أممى يشير إلى مساهمات منتدى شباب العالم

مكتب التنسيق: 72 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيًا

مكتب التنسيق: 72 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونيًا

موقع التنسيق يفتح حجز اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية

موقع التنسيق يفتح حجز اختبارات قدرات الجامعات التكنولوجية لطلاب الثانوية

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

فيديو.. متصل يفحم مذيعة إخوانية: البلد بخير والرئيس بيصارحنا وعمره ما خدعنا

فيديو.. متصل يفحم مذيعة إخوانية: البلد بخير والرئيس بيصارحنا وعمره ما خدعنا

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بعد صوم استمر 3 أسابيع.. لماذا لا يفطر الأقباط فى عيد الرسل؟ اعرف السبب

بعد صوم استمر 3 أسابيع.. لماذا لا يفطر الأقباط فى عيد الرسل؟ اعرف السبب

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

اليوم السابع ينفرد بنشر النتيجة الكاملة لطلاب الثانوية العامة 2019

اليوم السابع ينفرد بنشر النتيجة الكاملة لطلاب الثانوية العامة 2019

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

10 معلومات عن صفقة طائرات إيرباص "A220 " لدعم أسطول مصر للطيران

10 معلومات عن صفقة طائرات إيرباص "A220 " لدعم أسطول مصر للطيران

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة