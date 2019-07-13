"أوقاف أسيوط" تفتح باب التقديم للحصول مساعدات الفئات الأولى بالرعاية

كتب - إسماعيل رفعت

أعلنت مديرية أوقاف أسيوط، عن فتح باب قبول طلبات المساعدة حتى نهاية شهر يوليو الجارى، وذلك تدعيماً للدور الاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى مساعدة الأسر المعيلة ورفع الأعباء عن المواطنين المساكين وأصحاب الأمراض المستعصية وللفئات المستحقة لصرف الإعانات للأرامل، والمطلقات، وباقى الفئات الأولى بالرعاية.

قال الشيخ عاصم محمود قبيصى، وكيل الوزارة، مدير مديرية أسيوط، "المديرية إنه سوف تتلقى الطلبات المستوفاة من خلال إدارة البر بعد اعتمادها، ولن تقبل طلبات مجمعة من الجمعيات الخيرية، شريطة الاحتياج إلى المساعدة موثقة بالمستندات الحقيقية والتى تتضمن بحث اجتماعى من وحدة الضمان الاجتماعى التابع لها وتقرير طبى للحالات المرضية حديث من مستشفى حكومى.

وأضاف قبيصى، لـ"اليوم السابع"، أن التوجه يتفق مع عمل الوزارة فى جانب البر والمساعدات لكفاية المحتاج من باب الاستحقاق وليس من باب التفضل على أحد، مشيرا إلى أن اهتمام الوزارة بالفئات المستحقة، مضيفا أن الأوقاف توجد حينما يوجد الفقير والمحتاج ومن فقد عائله، شريطة أن تكون حالة حقيقية مع تقديم بعض الأوراق منها: بيان بالدخل الشهرى أن وجد، وخطاب حيازة زراعية وصورة بطاقة الزوج ، الزوجه أن وجد، و صورة بطاقة صاحب الطلب، وذلك للتيقن من الاحتياج.