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أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة بائع ببولاق الدكرور

السبت، 13 يوليه 2019 12:59 م
أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة بائع ببولاق الدكرور جثة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لغز العثور على جثة بائع داخل مسكنه ببولاق الدكرور، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عامل بمطعم وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لمطالبة الضحية له برد مبلغ 10 الاف جنيه، اقترضها منه وأنفقها. 

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد العثور على جثة بائع يبلغ من العمر 74 عاما داخل مسكنه. 


وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن المجني عليه تعرض للخنق بحبل، وكشفت تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونيه النقباء أيمن سكورى وأحمد مندور وكريم عبد الرازق، أن عامل بمطعم وراء ارتكاب الجريمة. 


وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، بارتكاب الواقعة ، وقرر باقتراضه مبلغ (10 آلاف جنيه) من المجنى عليه، لإقامة مطعم ، إلا أنه أنفق المبلغ المالى، ولدى مطالبة المجنى عليه برد المبلغ عقد العزم على قتله، وفى سبيل ذلك توجه للشقة محل سكن المجنى عليه، وعقب دخوله قام بدفعه أرضاً وخنقه باستخدام حبل فأودى بحياته وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 


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