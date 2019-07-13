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أمريكا تعتزم فرض عقوبات على تركيا بعد تسلمها أنظمة صواريخ "أس – 400"

السبت، 13 يوليه 2019 06:00 ص
أمريكا تعتزم فرض عقوبات على تركيا بعد تسلمها أنظمة صواريخ "أس – 400" نظام الدفاع الجوي إس-400
رويترز

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تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على تركيا، بعد تسلمها نظامًا دفاعيًا صاروخيًا متطورًا "إس – 400" من روسيا، حيث أكد القائم بأعمال وزير الدفاع مارك إسبر أن الموقف الأمريكي لم يتغير.
 
وكانت روسيا بدأت أمس الجمعة تسليم تركيا نظامًا دفاعيًا صاروخيًا، حيث قالت وزارة الدفاع التركية إن الأجزاء الأولى من نظام الدفاع الجوي "إس-400" نقلت جوًا إلى قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة، تنفيذًا للصفقة التي أبرمتها تركيا مع روسيا، والتى حاولت الولايات المتحدة منعها على مدى شهور.
 

 


روسيا

تركيا

امريكا

صواريخ

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