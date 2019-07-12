6 مشروعات قومية شاركت فيها هيئة المساحة.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

تلقت وزارة الموارد المائية والرى، تقريرا من الهيئة المصرية العامة للمساحة، تضمن المشروعات القومية التى شاركت الهيئة فى تنفيذها، حيث تساهم الهيئة فى معظم مشاريع خطة الدولة الاستراتيجية الأخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشروعات الطرق .

وفى التقرير التالى نوضح 6 مشروعات شاركت فيها الهيئة :

1- مشروع الدائرى الأوسطى المار بمحافظات ( القاهرة – القليوبية – الشرقية – الجيزة )



2- مشروع الدائرى الإقليمى المار بمحافظات (الجيزه – القاهرة – المنوفية – القليوبية – الشرقية )

3- مشروع شبرا- بنها المار بمحافظة ( القليوبية )



4- مشروع محور روض الفرج المار بمحافظتى ( القاهرة – الجيزة )

5- مشروع انشاء ميناء جرجوب الدولى 75 كم