5 أحزاب نمساوية تدعو البرلمان والحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية

فيينا أ ش أ

طالبت 5 أحزاب كبرى فى النمسا من المجلس الوطنى "البرلمان" والحكومة إعلان حالة الطوارئ المناخية حيث من المقرر أن تناقش الاقتراح لجنة البيئة قبل اجتماع المجلس الوطنى القادم فى 25 سبتمبر المقبل.

وأوضحت مصادر برلمانية، اليوم الجمعة، أن الأحزاب الخمسة هى "الشعب" و"الاشتراكى الديمقراطي" و"الخضر" و"نويس" و"قائمة الآن" ، لافتة إلى خطورة تصاعد أزمة تغير المناخ مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ومخاوف الكوارث المناخية.

ونوهت المصادر بأن حزبى الخضر والاشتراكى وجها نداءً خاصًا إلى الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كامل فى توليد الكهرباء "الكهرباء الخضراء" وقد حظى الاقتراح بموافقة بالإجماع.

واعتبرت المصادر أن إعلان حالة الطوارئ المناخية من قبل الحكومة سوف يعطى أولوية قصوى للحد من الأزمة المناخية والبيئية والتصدى لعواقبها الخطيرة.

وشددت المصادر على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل واضح مع التوافق اجتماعيًا مع أهداف اتفاقية باريس حول تغير المناخ.