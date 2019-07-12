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تشكيل لجنة لفحص العروض الفنية اعتبارا من 14يوليو ..

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:22 ص
4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر دمغ المشغولات الذهبية بالليزر
كتب مدحت وهبة

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تلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية عروض من 4 شركات لوكلاء لشركات عالمية من دول المانيا وفرنسا، وأمريكا وإنجلترا من خلال المناقصة التى طرحتها مصلحة الدمغة  والموازين بالوزارة، لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية، والمعادن الثمينة بالليزر، وتخصيص باركود لكل قطعة من المشغولات الذهبية، حيث قامت الشركات بتقديم العروض الفنية والمالية، للتأكد من مدى التزامهم، ووجود الإكانيات التى تؤهلهم لتنفيذ المشروع.

 

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تشكيل لجنة  برئاسة اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، لفحص العروض الفنية، المقدمة من قبل الشركات الراغبة فى تنفيذ المشروع، حيث تضمنت اللجنة، ممثلين من وزارة الاتصالات وقطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات، بوزارة التموين  بجانب ممثلى من مصحلة الدمغة والموازين  وستقوم هذه اللجنه اعتبارا من يوم 14من شهر يوليو الجارى، بفحص العروض من حيث توافر الأجهزة  لدى الشركات لتنفيذ المشروع وكذلك توفير السيلفرات الخاصة بباينات المشروع .

 

وأكد اللواء مهندس عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين ، لـ"اليوم السابع" انه سيتم فحص كافة العروض الفنية المقدمة  من اللجنة المعنية  للتأكد من توافر الأجهزة الخاصة بتنفيذ المشروع لدى الشركات   منها أجهزة القارئ والتى تمكن المفتش من قراءه أعيرة المشغولات الذهبية خلال التفتيش على المحلات وكذلك أجهزة الدمغ والتكويد بالليزر وأجهزة التحليل بجانب توفير برامج لتأمين لمعلومات والبيانات الخاصة بالمشروع حتى لا يتم اختراقه   .

 

وأضاف اللواء عبد الله منتصر، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من فحص العروض الفنية، وكذلك العروض المالية، للشركات التى تقدمت لتنفيذ المشروع نهاية الشهر الجارى ، على ان يتم ترسية المناقصة على الشركة الفائزة، اعتبارا من بداية أغسطس المقبل، ثم إعطاء فتره زمنيه حوالى 3 أشهر، لتقوم الشركة الفائزة بتوريد الأجهزة الخاصة بتنفيذ المشروع، لافتا إلى أن  فحص العروض الفنية، سيعتمد على 100محدد يتعلق بكيفة تنفيذ المشروع، وسيتم مناقشة الشركات  بهذه المؤشرات والمحددات،ويشترط اجتياز الشركة  فى العرض  الفنى بأن لا يقل عدد المحددات الخاصة بها عن 80 محدد، حيث أن كل محدد يتطلب مواصفات معينة لدى الشركة.

 

وأوضح منتصر، أن لجوء المصلحة، إلى هذا المشروع، هو بهدف استخادم التكنولوجيا الحديثة فى مجال دمغ المشغولات الذهبية بالليزر، بدلا من الطرق التقليدية التى ظلت على مدار السنوات الماضية وهى الدمغ بالطرق اليدوية  حيث أن هذه الطريقة لا تمكن المصلحة من دمغ سوى 50 ألف قطع مشغولات ذهبية فى اليوم  بجانب أن الدمغ بالليزر، يصعب تقليده ،وبالتالى سيعمل ذلك على عدم التلاعب فى المشغولات الذهبية بما ينعكس لصالح المواطن، وكذلك لصالح الشركات  التى تعمل بشكل جيد.


التموين

مصلحة الدمغة والموازين

دمغ الذهب بالليزر

شركات من أمريكا والمانيا وفرنسا وانجلترا

لجنه لدمغ الذهب بالليزر

دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

اليوم السابع بلس

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