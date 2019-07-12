وزير العدل البلجيكى: محاكمة منفذى هجمات بروكسل ستتم فى مقر الناتو السابق

كتب أحمد علوى

قال وزير العدل البلجيكى "كون جينس" اليوم فى أعقاب نهاية إجتماع لمجلس الوزراء الإتحادى ، أن إرهابى تفجيرات بروكسيل التى وقعت فى 22 مارس من عام 2016، سيحاكمون فى المقر السابق لحلف الناتو فى بروكسل.

ووفقاً لقناة بلجيكا 24 البلجيكة ، تم الانتهاء من التحقيق فى الهجمات ، التى استمرت ثلاث سنوات وثلاثة أشهر ، فى يونيو 2019 ، وقدم قضاة التحقيق ملفاتهم إلى مكتب المدعى العام الاتحادى ، والتحضيرات جارية ، ولأن إجراء المحاكمة فى محاكم بروكسل القانونية لا يمكن لأسباب عملية وتشغيلية ، فقد تمت دراسة العديد من المواقع البديلة ، مع الأخذ فى الاعتبار توفر الغرف ومرونة الغرف التى سيتم تجهيزها وآفاق جعل الموقع آمنًا وإمكانية الوصول إلى غير ذلك.

ومن المقرر أن تبدأ التجربة فى عام 2020 ، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد فى العام نفسه.