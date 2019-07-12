وزير الدفاع اليمنى يبحث مع مسؤولين عسكريين بالأمم المتحدة التعاون المشترك

أ ش أ

بحث وزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد على المقدشى، اليوم الخميس، مع عدد من المسئولين العسكريين بالأمم المتحدة وأندونيسيا وبريطانيا التعاون المشترك فى مجالات حفظ السلام ومكافحة الاٍرهاب ومجالات التدريب العسكرى المشترك .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزير اليمني التقي وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا في مقر الامم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الثالث لوزراء الدفاع المنعقد في مقر الامم المتحدة بنيويورك بهدف مناقشة جهود الدول الأعضاء في دعم الامن والسلام الدوليين من خلال مشاركتها في مهام الامم المتحدة لحفظ السلام .

وخلال اللقاء، إستعرض وزير الدفاع اليمني، جهود الحكومة اليمنية لتحقيق السلام المستدام القائم على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ولاسيما القرار ٢٢١٦ والذي يعيد مؤسسات الدولة ويحقن دماء الشعب اليمني .. مشيراً إلى معاناة المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية التي تمنع وصول المساعدات لهم وتقوم بنهبها .

وتطرق الفريق المقدشي الى اهمية استئناف مشاركة اليمن في قوات حفظ السلام التابعه للامم المتحدة وتسهيل وضمان المشاركة الفعالة لما تكتسبه من خبرة وفاعلية من خلال مشاركتها في عدة بعثات قوات حفظ السلام.

من جانبه، أشاد وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام بكافة الجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية الهادفة الى تحقيق السلام في اليمن وتعاونها المثمر مع فريق الامم المتحدة الخاص بدعم تنفيذ اتفاق الحديدة .. مؤكداً أنه سيتم النظر في إستئناف مشاركة اليمن في قوات حفظ السلام في المستقبل القريب .

وعلى هامش المؤتمر، التقى وزير الدفاع اليمني برئيس هيئة الاركان العامة الإندونيسية الفريق جوني سوبريانتو، الذي استعرض معه سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين وامكانية الاستفادة من الخبرات الإندونيسية في مجال التاهيل والتدريب للقوات المسلحة اليمنية.

كما التقى وزير الدفاع المقدشي بالقائد العام للقوات البرية البريطانية الجنرال سر نيكولاس كارتر، حيث تطرق اللقاء إلى جهود الحكومة اليمنية في مكافحة الارهاب وتعاون الحكومة البريطانية في مجال دعم خفر السواحل اليمنية.

حضر الاجتماع واللقاءات من الجانب اليمني رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء احمد اليافعي والقائم باعمال المندوب الدائم بالانابه مروان علي نعمان والملحق العسكري اللواء محمد زيد والمستشار العسكري العقيد الركن محمود الردفاني.