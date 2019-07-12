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وزير الخارجية الصينى يحذر الولايات المتحدة الأمريكية: "لا تلعبى بالنار"

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:50 م
وزير الخارجية الصينى يحذر الولايات المتحدة الأمريكية: "لا تلعبى بالنار" وزير الخارجية الصينى
رويترز

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حذرت الصين الولايات المتحدة الأمريكية، من "اللعب بالنار"، معربة عن غضبها من الخطط الأمريكية لتسليح تايوان.

وأكد وزير الخارجية الصينى وانج يى، خلال زيارته المجر، أنه ما من قوة خارجية ستمنع توحيد الصين، وأنه لا يحق لأى قوة خارجية أن تتدخل فى الشأن الصينى.

وحث الدبلوماسى الصيني، واشنطن على إدراك مدى خطورة المسألة، وحذرها من "اللعب بالنار" فى ما يتعلق بقضية تايوان.

وأعلن البنتاجون بداية الأسبوع، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع تايوان أسلحة بقيمة 2,2 مليار دولار تشمل دبابات "أبرامز" وصواريخ "ستينجر".

وفى السنوات الأخيرة تجنبت واشنطن إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين، لكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى انخرط فى حرب تجارية واسعة النطاق مع بكين، أبدى استعدادا أكبر لتعزيز العلاقات مع تايوان وبيعها أنظمة تسلح متطورة.

 

وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد وصول الشيوعيين إلى الحكم فى الصين عام 1949، فى أعقاب الحرب الأهلية الصينية.

 


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