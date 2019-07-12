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هيئة المساحة تختتم ورشة عمل حول إدارة معلومات الأراضى

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:19 م
هيئة المساحة تختتم ورشة عمل حول إدارة معلومات الأراضى جانب من ورشة عمل هيئة المساحة
كتبت أسماء نصار

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اختتمت اليوم ورشة العمل التى تم تنظيمها ودعمها بالكامل من جانب مدرسة ادارة الاراضى الهولندية و المعهد الدولى الهولندى ITC والمساحة الهولندية Dutch Kadastre حيث تم تقديم الخبرات والمفاهيم الحديثة فى مجال ادارة معلومات الاراضى لتطوير وتحديث أساليب ومفاهيم العمل بالهيئة المصرية العامة للمساحة خلال الفترة القادمة سواءا مفهوم Fit for Purpose او Crowd and Clouds او التطوير المؤسسى بالإضافة الى ما تم تقديمة من مفاهيم اخرى.

 

وقدمت هيئة المساحة الشكر لممثلى كافة الجهات الذين شاركوا بفاعلية فى المناقشات والعروض المقدمة وهم ممثلى وزارات العدل والرى والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية و هيئة الاستشعار عن بعد والشهر العقارى والضرائب العقارية وهندسة شبرا ومركز البحوث المساحية.

 

وقال المهندس على المنوفى أن هيئة المساحة سوف تأخذ بعين الاعتبار ما توصلت إليه مجموعات العمل التى شكلت من الحضور فيما يخص عمل خارطة طريق محددة لانجاح الجهود التى تبذل لحل مشكلة عدم مطابقة بيانات قطع الأراضى بالسجلات والمراجع الرسمية بجهات الدولة المختلفة ذات الصلة لما هو قائم بالطبيعة والعمل على عدم استمرار التعاملات العرفية على قطع الاراضى .

 

وقال المنوفى ان هيئة المساحة سوف تقوم خلال الأسبوع القادم بعمل تقرير شامل عن مخرجات وتوصيات ورشة العمل ومناقشته بالتنسيق المباشر بين المهندس سمير الروبى مدير عام التخطيط بالهيئة ممثلا عن هيئة المساحة والمهندسة خلود سعد ممثلة عن الجانب الهولندى لبحث أنسب السبل لمراعاة ما جاء بالتقرير والعمل على تفعيل ما به من توصيات لتحديد ما يمكن تقديمه من دعم من الجانب الهولندى فى هذا المقام.

 

 


هيئة المساحة

المساحة الهولندية

الاراضى

التخطيط

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