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نقيب العلميين: توقعات بإصدار قانون مزاولة المهنة من البرلمان أكتوبر المقبل

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:26 م
نقيب العلميين: توقعات بإصدار قانون مزاولة المهنة من البرلمان أكتوبر المقبل نقيب العلميين خلال لقاءه أعضاء بمجلس النواب
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور السيد عبد الستار المليجى، نقيب العلميين، إنه التقى ظهر اليوم الثلاثاء، عضو مجلس النواب مصطفى بكرى، ووكيل مجلس النواب سليمان وهدان، والنائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، وذلك لبحث ومتابعة إصدار قانون مزاولة المهن العلمية الجديد من البرلمان.
 
وأوضح المليجى، فى بيان، أن الاجتماع تطرق إلى أخرى ما وصل إليه القانون الجديد، بلجنة التعليم والبحث العلمى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم إصدار القانون من البرلمان خلال شهر أكتوبر المقبل.
 
وكان الدكتور السيد عبد الستار المليجى، قد أكد على اهتمام النقابة بسرعة إصدار قانون مزاولة المهنة، وذلك لمنع غير أعضائها من الدخلاء على تخصصات النقابة، العمل بديلا عنهم فى كافة المجالات.

نقابة العلميين

نقيب العلميين

قانون مزاولة مهنة العلميين

قانون نقابة العلميين

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