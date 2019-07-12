نقابة البيطريين تخاطب "الخدمات البيطرية" للمطالبة بتوفير الأدوات اللازمة لحملات التحصين

كتبت آية دعبس

قال الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية، إن النقابة خاطبت وزارة الزراعة، وهيئة الخدمات البيطرية، للمطالبة بتوفير زناقات بمقرات تنفيذ حملات التحصين والوحدات البيطرية لمساعدة الأطباء البيطريين فى الحملات، والحفاظ على سلامة الأطباء و التأكد من تحقيق النتائج المأمولة من التحصين.

وأوضح على، أن النقابة طالبت أيضا بتعيين أطباء بيطريين وعمالة مساعدة لسد العجز الواضح في مجال الطب البيطري، وإجراء معاينة اللقاحات بعد كل حملة تحصين مع سحب عينات دم من الحيوانات التي تم تحصينها لتقييم اللقاحات المستخدمة و مدي تأثيرها علي الجهاز المناعي للحيوانات، بالإضافة إلى توفير وسائل انتقال مناسبة للأطباء البيطريين لمقرات التحصين ، ووجود لجان من الأطباء البيطريين بالأسواق، ووقف القرار الصادر بشأن تواجد الأطباء البيطريين بالكمائن الحدودية بين المحافظات للحفاظ علي سلامة و هيبة الطبيب البيطري حيث ان القرار غير مدروس جيداً و لا توجد آلية لتنفيذه .

وأشار إلى أن النقابة طالبت من خلال خطابها، تحديد موعد لتشكيل وفد من النقابة العامة للأطباء البيطريين لمقابلة مسئولى وزارة الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لتوضيح رؤية النقابة العامة و تقديم الحلول المناسبة بشأن مشاكل حملات التحصينات والأضرار الواقعة علي الأطباء البيطريين العاملية بالثروة الحيوانية والحد من نقل الحيوانات بين المحافظات بالتزامن مع حملات التحصين.