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نشرات إرشادية لمزارعى الخضر والفاكهة تجنبا لمخاطر الموجة الحارة

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:21 م
نشرات إرشادية لمزارعى الخضر والفاكهة تجنبا لمخاطر الموجة الحارة فواكه - أرشيفية
كتب عز النوبى

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كشف المهندس محمود عطار رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، عن مواصلة تكثيف اللجان وبرامج التوعوية وتوزيع نشرات بحقول زراعات الخضروات والفاكهة الصيفى لمواجهة الموجة الحارة، موضحًا أن مهام اللجان تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية والموجة الحارة تفاديا لعدم تأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار.

 

 وقال رئيس محمود عطا، لـ"اليوم السابع "،إنه يتلقى تقريرا يوميا من الإدارات التابعة للمحاصيل الزراعية بحالة الزراعات الصيفية سواء الخضروات او المحاصيل البستانية ومدى تأثرها بموجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، مشير الى أن اللجان الفنية المشكلة تقوم بعمل برامج توعوية للمزارعين والتعريف بالحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وكيفية طرق التسميد والرى للمحاصيل .

 

وأضاف محمود عطا، أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى فى حالة تاثر المحاصيل بالتغيرات المناخية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، بالإضافة إلى عقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وعمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

 

 

 


محصول الفاكهة

التغيرات المناخية

المحاصيل البستانية

محاصيل الخضر

مكافحة الآفات زراعات الخضروات

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