ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى الموسكى

كتب سليم على

أمرت نيابة الموسكى، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير عن ظروف الواقعة وملابساتها، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار فى الموسكى ، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وأنقذ رجال الإطفاء 5 اشخاص من الحريق بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى الموسكى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.