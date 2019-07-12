موظف يقتل زوجته خنقًا.. ويعترف: استدرجتها لحل خلافات أسرية وخنقتها

كتب بهجت أبو ضيف

تخلص موظف بإحدى الشركات من زوجته، حيث استدرجها بحجة حل الخلافات الأسرية بينهما، و خنقها وسلم نفسه لقسم شرطة أول الشيخ زايد، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة أول الشيخ زايد، بلاغا من موظف بالمعاش، أفاد فيه، بعثوره على جثة إحدى أفراد عائلة زوجته، تدعى " رانا. م " داخل مسكنها بالحي الأول.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجني عليها، وتبين وجود آثار خنق حول رقبتها.

وخلال إجراء التحريات لكشف هوية المتهم، حضر زوجها "محمد. س " موظف بشركة، لقسم الشرطة، وسلم نفسه للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، واعترف بقتل زوجته.

وذكر المتهم أمام العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث 6 أكتوبر، وجود خلافات أسرية بينه وبين زوجته تركت على إثرها منزل الزوجية، مضيفة أنه استدرجها إلى الشقة بحجة حل تلك الخلافات، ثم خنقها واستولى على هاتفها المحمول، وأغلق الشقة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.