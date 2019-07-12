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مواجهات بين الجيش السورى وفصائل مسلحة شمال غرب البلاد

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:38 ص
مواجهات بين الجيش السورى وفصائل مسلحة شمال غرب البلاد الجيش السورى
وكالات

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شهدت سوريا، فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، مواجهات عنيفة بين الجيش السورى والفصائل المسلحة، مما أسفر عن قتلى وجرحى.

وقالت "فرانس برس" إن القتال لا يزال مستمرا، وقد استخدم الجيش السوري سلاح الطيران والمدفعية لاستعادة القرية.

 

الجيش السورى

سوريا

فصائل مسلحة

القوات السورية

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