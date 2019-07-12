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ملك بلجيكا يستقبل عددٍ من السياسيين لمناقشة تشكيل الحكومة

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:27 م
ملك بلجيكا يستقبل عددٍ من السياسيين لمناقشة تشكيل الحكومة ملك بلجيكا
كتب أحمد علوى

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قال القصر الملكى البلجيكى، اليوم الجمعة، إن الملك فيليب استقبل اليوم المخبرين الاتحاديين ديدييه رايندرز ويوهان فاندي لانوتي اللذين قدما له تقريرًا مؤقتًا بشان المهمة المكلفان بها والتى تتلخص فى رصد ما يهدد البلاد.

وكان الملك البلجيكي، كلف فى 30 مايو يوهان الماضى فاندي لانوت وديدييه رايندرز وهما سياسين من ذوي الخبرة "بمهمة إعلامية لتحديد التحديات التي تواجه البلد، والإمكانيات والشروط اللازمة لتشكيل الحكومة الفيدرالية" وفي هذا السياق طلب منهم البقاء على اتصال مع الرؤساء الإقليميين والمجتمعيين.

وأشار البيان الصادر من القصر أن الملك فيليب ينتظر من المخبرين الاتحاديين تقريرًا جديد يوم 29 يوليو الجارى.

 


بلجيكا

الملك فيليب

اخبار العالم

الحكومة البلجيكية

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