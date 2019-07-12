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مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 فى تفجير انتحارى استهدف حفل زفاف بأفغانستان

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:16 ص
مقتل 5 أشخاص وإصابة 40 فى تفجير انتحارى استهدف حفل زفاف بأفغانستان الجيش الأفغانى
رويترز

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 أعلن عطاء الله خوجيانى المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهار فى أفغانستان، اليوم الجمعة، أن خمسة أشخاص قُتِلوا وأصيب 40 آخرون، جراء تفجير انتحارى نفذه قاصر خلال حفل زفاف نجل زعيم محلى فى مديرية "بتشيراجام" بالإقليم الواقع فى شرقى أفغانستان.


وقال خوجياني، حسبما نقلت شبكة (طلوع) الأفغانية: "الانتحارى فجر نفسه وسط المدعوين إلى حفل الزفاف؛ ما أدى لمقتل 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين".. ووفقاً للمسئول الأفغانى فإن الهجوم نفذه قاصر.


واستهدف الهجوم حفل زفاف نجل زعيم محلى يدعى "ملك تور" وهو قائد قوات الانتفاضة الشعبية المساندة للحكومة فى حربها ضد التنظيمات الإرهابية.


وسارعت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، بنفى الضلوع فى الاعتداء.. ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم.


أفغانستان

حفل زفاف

تفجير انتحارى

إقليم ننكرهار

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