مقتل 4 أشخاص باشتباكات بين الشرطة وإرهابيين فى باكستان

كتب محمد تهامى زكى

لقى أربعة أشخاص مصرعهم، اليوم، فى الاشتباكات التى وقعت بين الشرطة الباكستانية وعناصر إرهابيين فى منطقة نوشيرا بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر بالشرطة الباكستانية فى بيان، إن فرقة من قوات الشرطة داهمت موقعاً للإرهابيين وتبادلت إطلاق النار معهم، ونتج عن الحادث مقتل اثنين من رجال الشرطة وإصابة خمسة آخرين بينهم ضابط، فيما قتل اثنين من الإرهابيين.

وأضاف أن الإرهابيين اللذين قتلا كانا مطلوبين لتورطهما فى أعمال إرهابية اشتملت على تنفيذ هجمات مسلحة على دوريات الشرطة فى المنطقة.