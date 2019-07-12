مصرع 10 بينهم 6 أطفال بعد غرق سيارة فى نهر بروسيا

رويترز

قالت الشرطة الروسية إن سيارة جيب انقلبت اليوم الجمعة أثناء محاولتها عبور المياه الضحلة لنهر فى إقليم توفا بسيبيريا مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم ستة أطفال.

وقالت الشرطة فى بيان إنها انتشلت جثث الضحايا.