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مصرع 10 بينهم 6 أطفال بعد غرق سيارة فى نهر بروسيا

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:46 ص
مصرع 10 بينهم 6 أطفال بعد غرق سيارة فى نهر بروسيا غرق سيارة - أرشيفية
رويترز

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قالت الشرطة الروسية إن سيارة جيب انقلبت اليوم الجمعة أثناء محاولتها عبور المياه الضحلة لنهر فى إقليم توفا بسيبيريا مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم ستة أطفال.

وقالت الشرطة فى بيان إنها انتشلت جثث الضحايا.

 


غرق سيارة

روسيا

نهر

سيبيريا

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