مصرع 10 بينهم 6 أطفال بعد غرق سيارة فى نهر بروسيا

قالت الشرطة الروسية إن سيارة جيب انقلبت اليوم الجمعة أثناء محاولتها عبور المياه الضحلة لنهر فى إقليم توفا بسيبيريا مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم ستة أطفال.
وقالت الشرطة فى بيان إنها انتشلت جثث الضحايا.
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
مشاركة
قالت الشرطة الروسية إن سيارة جيب انقلبت اليوم الجمعة أثناء محاولتها عبور المياه الضحلة لنهر فى إقليم توفا بسيبيريا مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص بينهم ستة أطفال.
وقالت الشرطة فى بيان إنها انتشلت جثث الضحايا.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة