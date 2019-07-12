مصرع نجار سقط داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بعين شمس

لقى نجار مصرعه، عقب سقوطه فى حفرة عميقة أثناء التنقيب عن الآثار، داخل منزل شقيقه بعين شمس، انتقلت النيابة برئاسة المستشار شريف عيسوى لمعاينة مكان الواقعة.

البداية بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من عامل أفاد فيه بسقوط شقيقه فى حفرة، أثناء حفر أسفل منزل للتنقيب عن الآثار.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم استعان بشقيقه يعمل نجار، للحفر أسفل منزل للتنقيب عن الآثار، إلا أن الحفرة انهارت عليه وسقط فيها ولم يتم العثور على جثته، تم إخطار نيابة عين شمس برئاسة شريف عيسوى، لمباشرة التحقيق.