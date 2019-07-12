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مصرع طبيب وإصابة 4 فى حادث تصادم بطريق أجا ميت غمر بالدقهلية

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:09 م
مصرع طبيب وإصابة 4 فى حادث تصادم بطريق أجا ميت غمر بالدقهلية حادث تصادم - ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقي طبيب مصرعه وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي و ميكروباص على طريق اجا ميت غمر.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي دب ك 3462 وأخري ميكروباص  دع ا 8923 فى اتجاه القاهرة ، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز أجا إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع  " شريف محمد عبد الكريم السيد 26 سنة طبيب مقيم بتوريل الجديدة بالمنصورة، وإصابة كلا من وليد فؤاد عبد الباسط 50 سنة رئيس قسم الجوازات بطابا، عبد الرحمن محمد محمد 32 سنة  مقيم بقرية قرموطة البحر، خالد محمد عبد الكريم 24 سنة، مقيم توريل الجديدة، أحمد سعد عيد 40 سنة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وتم نقلهم إلى مستشفي اجا المركزى ، وتحرر المحضر اللازم .

 

 

 


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