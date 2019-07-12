مركز المصالحة الروسى: أكثر من 500 شخص غادروا مخيم الركبان فى سوريا

أ ش أ

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أن أكثر من 500 شخص غادروا مخيم الركبان للنازحين على الحدود بين سوريا والأردن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكد رئيس المركز الروسي أليكسي باكين في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم / الخميس/ - أنه تم تقديم المساعدة الطبية اللازمة لجميع النازحين الذين غادروا المخيم، وتم تزويدهم بالمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.

وأضاف أن العسكريين الروس نفذوا عملية واحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى السكان في محافظة حمص.