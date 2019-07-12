محافظة القاهرة: خطة لحل مشكلة تكدس عربات الشحن بشوارع باب الشعرية

عقد اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى باب الشعرية، مع جميع شركات الشحن بنطاق حى باب الشعرية لمناقشة مشكلة تكدس عربات الشحن بالشوارع، والتى تتسبب بالتكدس المرورى وغلق الشوارع.

وأعطى رئيس الحى مهلة لأصحاب شركات الشحن لتصحيح الأوضاع والقضاء على جميع اشغالات الشوارع ؛ والأنشطة الغير مرخصة، كما وجه بمراقبة جميع الأنشطة المخالفة، والحفاظ على أمن المجتمع وحق المواطن.

وقال رئيس حى باب الشعرية، أن هناك منظومة سيتم تطبيقها للقضاء على ظواهر الاعتداء على حق الدولة والمواطن؛ وكذلك إدارة أنشطة للشحن بدون ان ترخيص.