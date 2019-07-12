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مجلس النواب الأمريكى يقرّ تعديلا لمنع ترامب من ضرب إيران دون إذن الكونجرس

الجمعة، 12 يوليه 2019 10:40 م
مجلس النواب الأمريكى يقرّ تعديلا لمنع ترامب من ضرب إيران دون إذن الكونجرس مجلس النواب الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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أقر مجلس النواب الأمريكى، اليوم الجمعة، تعديلا قانونيا يهدف الى منع الرئيس دونالد ترامب من شن حرب ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونجرس أولا.

ووفقا لما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" على موقعها الإلكتروني، فقد مرّر مجلس النواب التعديل بعدما انضم أكثر من 20 نائبا جمهوريا إلى النواب الديمقراطيين المؤيدين لتضمين التعديل فى مشروع قانون تفويض الدفاع الوطنى السنوى الخاص بالمجلس.

وقالت الصحيفة إن تحرك النواب الأخير من شأنه تأجيج مواجهة محتملة مع مجلس الشيوخ بشأن ما إذا كان سيتم تضمين التعديل الجديد الخاص بتقييد سلطة الرئيس فى ضرب إيران ، والذى يستثنى حالات الدفاع عن النفس ، فى مشروع القانون النهائى الذى يتم التفاوض عليه بين الغرفتين التشريعيتين، لا سيما مع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

وأشارت إلى أن قيادات الحزب الجمهورى فى المجلسين يقولون إن اللغة التى يحملها التعديل سترسل "رسالة سيئة" إلى طهران مفادها أن الولايات المتحدة منقسمة، الأمر الذى يعقّد قدرة الرئيس على إدارة التوترات المتصاعدة مع الإيرانيين.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الإدارة الأمريكية، العام الماضي، من الاتفاق النووى الموقع فى 2015، بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا)، والذى يضع قيودا على البرنامج النووى الإيرانى لمنعها من صنع سلاح نووي، وذلك فى مقابل رفع العقوبات المرتبطة بنشاطها النووي.

وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووى فى محاولة لإجبارها على تعديل الاتفاق الذى تراه واشنطن غير كاف لضمان ألا تطور إيران سلاح نووى كما لا يقيد برنامجها الصاروخي.

وكثّفت إدارة ترامب ضغوطها الاقتصادية والعسكرية على الإيرانيين خلال الأشهر الأخيرة، فى ظل فشل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق فى حماية طهران من أثر العقوبات، وهو ما دفع الإيرانيين، هذا الشهر، إلى إعلان اعتزامهم عدم التقيد ببعض الالتزامات المنصوص عليها فى الاتفاق، ومن بينها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 5%.

وألمح مسئولون أمريكيون مرارا إلى عدم استبعاد الحل العسكرى فى التعامل مع طهران ، وأعلن ترامب، الشهر الماضي، أنه تراجع فى اللحظات الأخيرة عن قرار بشن ضربة عسكرية على إيران، بعدما أسقطت الأخيرة طائرة أمريكية موجّهة قالت إنها اخترقت مجالها الجوي.

 


مجلس النواب الأمريكى

ترامب

إيران

الكونجرس

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