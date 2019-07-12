لو حرارة ابنك مرتفعة.. اعرف كم من الوقت تترك ميزان الحرارة فى فمه

كتبت إيناس البنا

للحصول على قراءة دقيقة لدرجات الحرارة، يجب أن يظل ميزان الحرارة الزجاجي في الفم لمدة لا تقل عن 3 دقائق، بينما يجب أن يظل ميزان الحرارة الرقمي في الفم حتى يصدر صوتًا أو تظهر قراءة درجة الحرارة في النافذة ، وفقًا لموقع"Drugs"، و يجب وضع رأس ميزان الحرارة تحت اللسان.

تُفضل موازين الحرارة الرقمية عن طريق الفم لقياس درجة حرارة الجسم لأنها سهلة الاستخدام وتوفر قراءة درجة الحرارة في غضون ثوانٍ قليلة.

بينما موازين الحرارة الزجاجية التي تحتوي على كحول بداخلها آمنة للاستخدام مع أي شخص يزيد عمره عن 5 سنوات، أما الأطفال الصغار قد يعضون على موازين الحرارة الزجاجية ويكسرونها.

وتعد وكالة حماية البيئة والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من بين المنظمات التي لم تعد توصي باستخدام موازين الحرارة الزجاجية التي تحتوي على الزئبق بسبب خطر استنشاق الزئبق أو امتصاصه عن طريق الجلد في حالة انهيار مقياس الحرارة .



درجة الحرارة

ماذا تستخدم لقياس درجة الحرارة



يستخدم مقياس الحرارة لقياس درجة الحرارة، و غالبًا ما يكون مقياس الحرارة عبارة عن أنبوب زجاجي مغلق يحتوي على عمود من الزئبق السائل، يتوسع الزئبق أو يتقلص أو ينخفض أو يرتفع وفقًا لتغيرات درجات الحرارة.

تتم قراءة درجة الحرارة حيث يتزامن الجزء العلوي من السائل مع المقياس المعاير المحدد على الأنبوب الزجاجي أو الإطار المحيط به.