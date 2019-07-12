سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 10:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

لوبان تطالب بمنع جماهير الجزائر من دخول الشانزليزيه الأحد المقبل

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:37 م
لوبان تطالب بمنع جماهير الجزائر من دخول الشانزليزيه الأحد المقبل مارى لوبان
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطنى" الفرنسى "الجبهة الوطنية سابقا" منع الجماهير الجزائرية من دخول شارع الشانزليزيه مساء الأحد القادم، بعد مباراة المنتخب الجزائرى ضد نظيره النيجيرى.

ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، قالت لوبان اليوم الجمعة أن احتفالات الجزائريين "بعيدة عن كونها مجرد مظاهر للفرح من قبل محبى كرة القدم،  بل إنها استعراض للقوة يهدف إلى اثبات وجود واسع لهم ورفض لفرنسا".

وقال بيان للحزب اليمينى الذى ترأسه مارين لوبان أن "الحوادث الخطيرة يوم الخميس، والتى كان يمكن التنبؤ بها، لم يتم التعامل معها بالشكل الملائم من قبل السلطات".

وتأسف البيان لتحول الشانزليزيه إلى مكان لعرض الأعلام الجزائرية "ومسرح لتجمعات وتجاوزات من قبل أفراد يعتبرون أنفسهم منتمين لبلد خارجي".

وكان وزير الداخلية الفرنسى، كريستوف كاستانير، وصف "أعمال التخريب والحوادث" التى رافقت احتفالات الجزائريين فى فرنسا بفوز منتخب بلادهم بـ "غير المقبولة".

 


فرنسا

اليمين المتطرف فى فرنسا

الجزائريين فى فرنسا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة