لوبان تطالب بمنع جماهير الجزائر من دخول الشانزليزيه الأحد المقبل

كتب أحمد علوى

طلبت مارين لوبان زعيمة حزب "التجمع الوطنى" الفرنسى "الجبهة الوطنية سابقا" منع الجماهير الجزائرية من دخول شارع الشانزليزيه مساء الأحد القادم، بعد مباراة المنتخب الجزائرى ضد نظيره النيجيرى.

ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، قالت لوبان اليوم الجمعة أن احتفالات الجزائريين "بعيدة عن كونها مجرد مظاهر للفرح من قبل محبى كرة القدم، بل إنها استعراض للقوة يهدف إلى اثبات وجود واسع لهم ورفض لفرنسا".

وقال بيان للحزب اليمينى الذى ترأسه مارين لوبان أن "الحوادث الخطيرة يوم الخميس، والتى كان يمكن التنبؤ بها، لم يتم التعامل معها بالشكل الملائم من قبل السلطات".

وتأسف البيان لتحول الشانزليزيه إلى مكان لعرض الأعلام الجزائرية "ومسرح لتجمعات وتجاوزات من قبل أفراد يعتبرون أنفسهم منتمين لبلد خارجي".

وكان وزير الداخلية الفرنسى، كريستوف كاستانير، وصف "أعمال التخريب والحوادث" التى رافقت احتفالات الجزائريين فى فرنسا بفوز منتخب بلادهم بـ "غير المقبولة".