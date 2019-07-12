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لمزارعى النخيل..نصائح لمواجهة خنفساء البلح تجنبا لتساقط الثمار

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:00 ص
لمزارعى النخيل..نصائح لمواجهة خنفساء البلح تجنبا لتساقط الثمار نخيل - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر"اليوم السابع"، الإجراءات والنصائح والإرشادات الفنية التي اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لمواجهة خنفساء نواة البلح تجنبا لتساقط  ثمار البلح، والتى يجب إتباعها خلال الفترة الحالية.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية، أن النصائح والتوصيات وطرق الرى، والتسميد وطرقة المكافحة للأمراض الفطرية، لزيادة انتاج البلح ومواجهة السوسة الحمراء، لابد من الإنتظام فى ري النخيل المثمر، وعدم التعطيش للفسائل المنزرعة حديثا، إضافة الدفعة الثالثة من السماد الأزوتى، وإضافة الدفعة الأخيرة من السماد البوتاسي فى أخر يوليو في المناطق الحارة المبكرة في المحصول.

وأضاف التقرير،أنه لابد إجراء الخف لبعض الثمار لتحسين جودتها وسرعة النضج، ويتم الخف بإزالة 10 إلي 15 % من عدد ثمار الشماريخ من وسط السباطة في المناطق الباردة أو تقصير 10 إلى 15% من طول الشماريخ من طرف السوباطة، المرور الدور المستمر على أشجار النخيل، والفسائل لإكتشاف أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء، وسرعة علاجها بمجرد اكتشافها.

وأوضح أنه من الإجراءات ، لمكافحة خنفساء نواة البلح تزال الثمار المتساقطة علي الأرض والمتعلقة بين إباط الأوراق والتخلص منها خارج المزرعة للحد من الإصابة واستخدام المبيدات، لمكافحة مرض أعفان الجذور خلال يوليو يتم معاملة التربة بأحدي المبيدات الجهازية الموصي بها.

 


المحاصيل البستانية

حدائق النخيل انتاج البلح

الوسة الحمراء المحاصيل الزراعية

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