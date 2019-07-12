لتنشيط الذاكرة والمخ.. تناول هذه الأطعمة

كتبت فاطمة ياسر

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة النسيان أو عدم التركيز، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المشاكل عند التعامل مع الآخرين، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تنشيط الذاكرة وتساهم في زيادة تركيز المخ، وذلك وفقا لموقع "WEBMED":

-البنجر.. يعد من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، حيث إنها تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بمضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات الهامة للجسم وأيضا للمخ، ولذا عليك تناول البنجر في السلطة أو كصعير للحصول على فوائده العديدة.

-الأسماك.. من الأطعمة الغنية بالأوميجا3، ومضادات الأكسدة، هذه العناصر التي تساهم بشكل كبير في تنشيط الذاكرة وتقويتها، ولذا عليك تناولها علي الأقل مرتين في الأسبوع وذلك للحصول علي فوائدها العديدة في تنشيط الذاكرة والمخ.

-الشوكولاتة..نعم فالشوكولاتة من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر التي تساهم بشكل كبير في تقوية وتنشيط المخ، والتي تساهم بشكل كبير في الحصول علي تنشيط المخ والذاكرة.

-السبانخ..تعد من أهم العناصر الغذائية لأنها تحتوي علي الحديد ومضادات الأكسدة، وأيضا العديد من الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، ولذا عليك تناول السبانخ بشكل دائم للحصول علي فوائدها العديدة.