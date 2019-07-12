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كيف يتم التخلص من الأطراف المبتورة بعد حادث أو نتيجة لمرض؟

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:30 م
كيف يتم التخلص من الأطراف المبتورة بعد حادث أو نتيجة لمرض؟ كيف يتم التخلص من الاطراف المبتورة أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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هل ورد فى بالك ماذا يحدث عند بتر الأطراف المصابة أو المريضة، بعد تخلص الطبيب منها.

ذكر موقع " EnvironmentalChemistry " أنه يتم التخلص من الأطراف المبتورة أو أن المريض يقوم بترتيبات دفنها أو حرقها على حسب اختياره الشخصى، حيث يتم تحديد مصير الطرف المبتور بواسطة المريض، ويجب عليه الموافقة على أي من النتائج.

ينص نظام وكالة حماية البيئة الأمريكية على أنه بعد البتر ، يتم إرسال الأطراف وأجزاء الجسم الأخرى إلى ثلاجة المشرحة، لأن التبريد يسمح لأخصائي علم الأمراض بمتسع من الوقت لاستكمال تقريره عن حالة الطرف، وعندما يوافق المريض على التخلص منها، يتم التخلص من الأطراف كنفايات طبية بعد الانتهاء من جميع الفحوصات، و عندما يختار المريض إجراء الترتيبات الخاصة به لأحد الأطراف ، يتم إرسال الطرف لدفنه أو حرقه.

اطراف كمبتورة
اطراف مبتورة

 

تنظم وكالة حماية البيئة الأمريكية التخلص من أجزاء الجسم، بما في ذلك الأطراف ، من خلال قانون تعقب النفايات الطبية لعام 1988، ووفقا لتقرير الموقع فأن وكالة حماية البيئة لا تسمح بالتخلص من الأطراف المبتورة في شكلها الأصلي.

أولاً : يجب أن يصبح الطرف غير معروف وخالي من التهديدات البيولوجية، و تشمل طرق التخلص منه التمزيق والتعقيم، مع الطريقة الأخيرة التي تفضلها معظم المنشآت الطبية.

 ثانيا: بعد الانتهاء من المعالجة المناسبة، يتم تفريغها في نظام الصرف الصحي أو تسليمها إلى مكب النفايات.

 


اطراف مبتورة

منشآت طبية

نفايات طبية

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