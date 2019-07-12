قريبًا.. افتتاح مقرات جديدة للسجل المدنى بقرى أسيوط

كتب عبده زكى

تشهد محافظة أسيوط فى المرحلة المقبلة افتتاح عدد من مقار مصلحة السجل المدنى فى القرى والنجوع منها على سبيل المثال مقرين فى قريتى الزرابى وباقور وذلك بهدف تخفيف الضغط عن المقار الموجودة فى المدن والمراكز وللتيسير على المواطنين.

ويأتى التوسع فى مقار السجل المدنى ضمن حرص اللواء محمد عاطف القليوبي، وكيل الإدارة العامة لمصلحة الأحوال المدنية لشئون الوجه القبلي، والعميد طارق حسين، مساعد المدير لوسط الصعيد، مدير إدارة الأحوال المدنية بأسيوط، على تقديم أفضل خدمة للجمهور.

وكان العميد طارق حسين افتتح مقر السجل المدنى فى قرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج فى يناير 2018 بحضور اللواء محمد عاطف القليوبي وحسين كشك رئي المدينة السابق وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والبرلمانية.

وتعمل مقار السجل المدنى بأسيوط وفق منظومة عالية الدقة والتنظيم وحسن استقبال المواطنين وترتيب تدفقهم على الشبابيك بما لا يخلق أى نوع من التدافع والزحام.

ويكون التعامل مع المواطن وفق أقدمية قدومه لمقر السجل المدنى حيث يتولى موظف جمع البطاقات من المواطنين والنداء عليهم بالترتيب ليتقدم المواطن نحو الشباك تاركا الباقيين منتظرين دورهم فى مقاعد مخصصة ومريحة.