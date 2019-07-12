فيلم "ميركل" عن أقوى امرأة فى العالم يتحدث عن دورها فى أزمة اللاجئين

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "كوتين ميتير" الألمانية ، فى نسختها الإسبانية إن الممثلة الألمانية إيموجين كوج، تقوم بدور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى فيلم "ميركل" .

وأشارت الصحيفة ، إلى أن الفيلم يتحدث عن أقوى امرأة فى العالم، وتدور أحداثه عن دور المستشارة الألمانية فى أزمة اللاجئين ، وسياستها بفتح الحدود الألمانية أمام ما يقرب من مليون لاجئ سورى ، مشيرة الى أن للمخرج ستيفان فاجنر، وإنتاج مؤسسة كارت بلانش إنترناشيونال، بالتعاون مع الإذاعتين الألمانيتين "آر بى بى"، و"إن دى آر".