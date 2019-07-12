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فيلم "ميركل" عن أقوى امرأة فى العالم يتحدث عن دورها فى أزمة اللاجئين

الجمعة، 12 يوليه 2019 06:11 م
فيلم "ميركل" عن أقوى امرأة فى العالم يتحدث عن دورها فى أزمة اللاجئين المستشارة الالمانية انجيلا ميركل
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "كوتين ميتير" الألمانية ، فى نسختها الإسبانية إن الممثلة الألمانية إيموجين كوج، تقوم بدور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى فيلم "ميركل" .

وأشارت الصحيفة ، إلى أن الفيلم يتحدث عن أقوى امرأة فى العالم، وتدور أحداثه عن دور المستشارة الألمانية فى أزمة اللاجئين ، وسياستها بفتح الحدود الألمانية أمام ما يقرب من مليون لاجئ سورى ، مشيرة الى أن  للمخرج ستيفان فاجنر، وإنتاج مؤسسة كارت بلانش إنترناشيونال، بالتعاون مع الإذاعتين الألمانيتين "آر بى بى"، و"إن دى آر".

 


المانيا

ميركل

المستشارة الالمانية

فيلم

سينما

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