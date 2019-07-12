فيديو وصور.. إصابة 35 شخصا فى هبوط اضطرارى لطائرة كندية فى هاواى

هبطت طائرة تابعة لشركة "إير كندا" كانت تقوم برحلة بين فانكوفر وسيدنى اضطراريا، فى هاواى، بعدما "واجهت مطبات هوائية مفاجئة، وذكرت الشركة الجوية الكندية أن الحادث أسفر عن إصابة "نحو 35 شخصا بجروح طفيفة"، حسبما ذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية.





وواجهت الرحلة "إيه سى 33" مطبات هوائية، بعد ساعتين تقريبا على تحليقها فوق هاواى، ومن ثم غيرت مسارها لتحط فى هونولولو، عاصمة هذه الولاية الأمريكية، الواقعة فى المحيط الأطلسي.

و قالت راكبة فى الطائرة، جيس سميث لمحطة "كون" التلفزيونية المحلية، إنه ما أن بدأت المطبات الهوائية "قُذفنا جميعا إلى السقف، وكان الناس يطيرون، وتساقط كل شيء فى الطائرة".

وكانت الطائرة تقل 269 راكبا، وطاقما مؤلفا من 15 شخصا.

متن الطائرة



إصابات بين الركاب



إصابات