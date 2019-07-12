سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 03:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

فيديو.. شجاعة شابين سعوديين تنقذ 3 أطفال من النيران بمكة المكرمة

الجمعة، 12 يوليه 2019 02:37 م
فيديو.. شجاعة شابين سعوديين تنقذ 3 أطفال من النيران بمكة المكرمة إنقاذ الأطفال
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استطاع شابان سعوديان، إنقاذ 3 أطفال من الموت، بعد حريق اندلع داخل منزلهم فى حى الخضراء بالشرائع فى مكة المكرمة.

 

وأظهر مقطع فيديو تسلق الشابين جدران المنزل، استجابة لاستغاثة 3 أطفال عالقين وسط الحريق والدخان، حتى تمكنا من الوصول إلى شرفة المنزل التى يقف بها الأطفال الثلاثة، وقام أحدهما بكسر جزء من النافذة وإخراجهم منها وإنقاذهم من الحريق.

وفى مقطع فيديو نشره حساب "هاشتاق السعودية"، أظهر بطولة الشابين فى إنقاذ هؤلاء الأطفال من الموت المحقق قبل أن تحاصرهم ألسنة النيران.

 

فيما حرص عدد كبير من المغردين على الإشادة بشجاعة وبطولة الشابين وموقفهم الإنسانى الرائع والمخاطرة بحياتهم من أجل إنقاذ الأطفال.

 

 

 

 


السعودية

مكة المكرمة

حريق

حى الخضراء

انقاذ اطفال

الحماية المدنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يسحب البساط من تحت أقدام محمد صلاح فى أمم أفريقيا 2019.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف ليفربول مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يسحب البساط من تحت أقدام محمد صلاح فى أمم أفريقيا 2019.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف ليفربول مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

تعرف على أبطال المسلسل الجديد المشتق من Walking Dead

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

علماء يتمكنون من التوصل إلى صورة أوضح للكتلة الجليدية العالمية

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

طرائف نجوم زمان فى المصيف..برلنتى عبدالحميد تسرق شمسية وتظلم شابا على الشاطئ

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

4 شركات تتقدم لتنفيذ مشروع دمغ المشغولات الذهبية بالليزر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة