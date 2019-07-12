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فنزويلا تتهم أمريكا بكسر طاولة الحوار مع المعارضة لتعميق تدخلها

الجمعة، 12 يوليه 2019 03:10 م
فنزويلا تتهم أمريكا بكسر طاولة الحوار مع المعارضة لتعميق تدخلها فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى

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ندد ممثلو حكومة فنزويلا بخطة الولايات المتحدة الأمريكية لكسر طاولة الحوار بين الحكومة والمعارضة.

ووفقا لقناة "تيلى سور" الفنزويلية فإن إدارة نيكولاس مادورو كررت اتهاماتها للولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة التدخل فى المحادثات التى بدأت فى أوسلو النرويجية ، والتى هدفها التحرك نحو السلام والاستقرار فى البلاد.

وأكدت القناة أن واشنطن تسعى لكسر طاولة الحوار لتعميق أعمالها التدخلية ضد فنزويلا ، بهدف الاطاحة بالرئيس مادورو لتخصيص وارد البلاد الطبيعية والمعدنية والطاقة لصالحها.

وأوضحت أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على المعارضة لعدم التوقيع على اتفاق مسبق أو التزامات من شأنها أن تؤدى إلى استقرار فنزويلا.

ومنذ بدء الاجتماعات التحضيرية فى أوسلو بالنرويج فى مايو الماضى ، كانت واشنطن يصر على أن موضوع الحوار يجب أن يكون بعد استقالة مادورو.

وفى هذا السياق ، ندد وزير الخارجية الفنزويلى ، جورخى أريزا ، بأن حكومة الولايات المتحدة سعت إلى "تدمير" جولات المفاوضات التى أجراها وفد من الحكومة ومعارضة فنزويلا.

  

 


فنزويلا

ازمة فنزويلا

الولايات المتحدة الامريكية

النرويج

الحوار

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