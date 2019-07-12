علامات تدل على إصابتك بالانزلاق الغضروفى.. اعرفها وعالجها

كتبت نهير عبد النبى

الإنزلاق الغضروفى من المشاكل الصحية التى تسبب ألما شديدا فى العمود الفقرى وتؤثر على المفاصل والعضلات ويكون ذلك نتيجة خلل فى الأقراص التى تساعد على حماية فقرات العمود الفقرى.

وحسب ما ذكره موقع healthline هناك بعض العلامات والأعراض التى تدل على الإصابة بالإنزلاق الغضروفى وهى:



انزلاق غضروفى

1:وخز وتنميل فى الجسم وخصوصا المنطقة المصابة بالانزلاق.

2:ألم شديد فى الذراعين والساقين.

3:ألم شديد يزداد عند الوقوف أو الجلوس.

4:ضعف شديد فى العضلات.

5:إذا كان الإنزلاق فى أسفل الظهر فيؤثر ذلك على الأرداف والفخدين والقدمين.



انزلاق

يؤثر الإنزلاق الغضروفى على صحة الجسم والحركة ويؤثر على الأداء اليومى، وهناك بعض الأشخاص هم الأكثر عرضا للإصابة بالانزلاق الغضروفى وهم:

1:من يعانون من الوزن الزائد وتراكم الدهون، حيث يؤثر ذلك على العضلات والمفاصل ويسبب الانزلاق الغضروفى.

2:التقدم فى العمر يزيد من خطر الإصابة بالانزلاق الغضروفى.

3:الجلوس لفترات طويلة قد يسبب الانزلاق الغضروفى، لذلك من يعملون فى الاعمال المكتبية أكثر عرضة للإصابة.

4: المجهود الزائد عن اللازم يزيد من خطر الإصابة بالإنزلاق الغضروفى.