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عكاظ: عدد السياح السعوديين بتركيا تراجع بنسبة 30%

الجمعة، 12 يوليه 2019 01:34 م
عكاظ: عدد السياح السعوديين بتركيا تراجع بنسبة 30% سائحون سعوديون - ارشيفية
إيمان حنا

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أكدت صحيفة عكاظ السعودية - نقلاً عن أرقام وزارة السياحة التركية هذا الأسبوع ـ تضاؤل تدفق السياح السعوديين على تركيا بسبب السياسات المعادية للمملكة من جانب نظام الرئيس رجب أردوغان.

وذكرت وزارة السياحة التركية ـ وفقا للصحيفة السعودية ـ أن عدد السياح السعوديين تراجع بنسبة 30% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت عكاظ إلى أن مقاطعة السعوديين لا تشمل السياحة فى تركيا فحسب، بل أضحت تطاول السلع الغذائية والاستهلاكية.

 وتوقع باحث فى واشنطن أن يشهد سوق العقارات التركية نفوراً من المشترين السعوديين. وكانت "عكاظ " أشارت أخيراً إلى أن الجمهورية السوفيتية السابقة جورجيا غدت وجهة مفضلة للسياح السعوديين بدل تركيا، وأكد سعوديون كثر أنهم باتوا يفضلون السياحة الداخلية أكثر من أي وقت مضى.

 

 

 


تركيا

السعودية

السياحة فى تركيا

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