سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 08:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

عاطل يشنق نفسه احتجاجًا على معاملة والده له فى المنوفية

الجمعة، 12 يوليه 2019 07:29 م
عاطل يشنق نفسه احتجاجًا على معاملة والده له فى المنوفية جثة - ارشيفية
المنوفية محمد فتحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقدم شاب فى العقد الثالث من العمر، بقرية كفر بالمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية على الانتحار شنقا، حيث قام بشنق نفسه بحبل داخل غرفته احتجاجاً على معاملة والده له، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم خالد مكاوى، رئيس مباحث مركز منوف، يفيد قيام الشاب إسلام حمودة من قرية كفر بالمشط بمركز منوف بالانتحار شنقا، حيث قام بشنق نفسه بحبل داخل غرفته احتجاجًا على معاملة والده له، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

مركز منوف

انتحار شاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

نجم مسلسل Peaky Blinders ينضم للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

بالبدلة .. البروفيسور يروج للموسم الجديد من La Casa De Papel فى مدريد

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

أبطال Fast & Furious 9 يحتفلون بعيد ميلاد ميشيل رودريجيز

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

بالأحضان.. نجوم Fast & Furious 9 يستقبلون جون سينا فى الكواليس

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

كيف تحول ساديو مانى من "عدو" إلى "حبيب" للجماهير المصرية؟.. نجم السنغال يعوض محبى ليفربول فى أمم أفريقيا 2019 بعد محمد صلاح.. التواضع والمواقف الرائعة تمنح هداف "الريدز" مكانا فى قلوب المصريين

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

فيديو.. مواطن لقناة مكملين: السيسى عمل انجازات ضخمة كتير.. مرسى عمل إيه؟

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن "أليو ديانج" قاطرة وسط الأهلى الجديدة

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

جوجل تطور شبكة تواصل اجتماعى جديدة لمنافسة فيس بوك

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

ماذا قالت الصحافة التونسية عن تأهل النسور لنصف نهائي امم افريقيا؟

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

فيديو معلوماتى.. إجراءات "البترول" لتغطية احتياجات المواطنين من البوتاجاز

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المدرجات المصرية بتتكلم "عربى" فى الكان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة