ضبط 47 قطعة سلاح وتنفيذ 4101 حكما قضائيا بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بالإشتراك مع الامن العام ومدعومة بمجموعات قتالية أستهدفت حائزى الاسلحة النارية والمتاجرين فيها وحائزى المواد المخدرة والمتعاطين لها حيث تم ضبط بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و6 فرد خرطوش محلي و24 فرد روسي محلي الصنع وطبنجة برتا و 44 طلقة مختلفة الأنواع و" 4 " قطع سلاح أبيض بإجمالى 47 قطعة سلاح متنوعة و44 طلقة تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

كما تم ضبط "9" قطع من مادة الحشيش المخدر ي ومبلغ 2185 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المتهم محمد ع ع 24 سنة عامل ومقيم قسم أول سوهاج وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم ضبط "6" قرص ترمادول المخدر وهاتف محمول حيازة المتهم محمود ا ب 22 سنة عاطل ومقيم دائرة مركز جزيرة شندويل وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات

وتم تنفيذ "4101 " حكم قضائى متنوع و تأتى الحملة فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.