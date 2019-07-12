ضبط 30 طن منتجات ألبان غير صالحة للاستخدام الآدمى بحملات مكبرة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

شنت شرطة التموين، حملات مكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافرها، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، ضبط خلالها 140 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

أسفرت الحملات، عن ضبط مالك معمل ألبان غير مرخص بدائرة مركز شرطة بركة السبع "محافظة المنوفية"، لحيازته وإنتاجه كميات من السلع الغذائية (منتجات ألبان)، مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الصلاحية والإنتاج، وملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه فى التصنيع الغذائى، تم ضبط كميات قدرها "30,250" طن مستلزمات إنتاج (ملح سياحات- لبن بودرة)، (30) طن (منتجات ألبان) ، منتج نهائى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشتركة من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحا للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وباستكمال الفحص تم ضبط 8أسطوانات بوتاجاز مدعمة من قبل الدولة قام المذكور بتجميعها لاستخدامها فى غير الغرض المخصص لها.

ونجحت الحملات فى ضبط تاجر مواد غذائية، وسيارة نقل قيادته بدائرة مركز شرطة الفيوم، لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها 400 كيلو جرام، (لحوم مفرومة) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المشتركة من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 51 قضية بوتاجاز، 491 اسطوانة بنطاق محافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية،كفرالشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، أسيوط، أسوان "، شملت 23" بيع بأزيد – 5 استخدام فى غير الغرض بعدد 13 أسطوانة-11 تجميع بعدد 308 أسطوانة- 2 تصرف بعدد 170 إسطوانة- 10 عدم ممارسة نشاط"، وضبط عدد 14 قضية مواد بترولية بإجمالى (117,252) ألف لتر "سولار- بنزين" بنطاق محافظات " الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية،كفرالشيخ، الشرقية، بنى سويف، المنيا"، شملت "9 قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالى 15552 لتر- 4 قضايا بأزيد من السعر الرسمى- 1 إمتناع عن بيع بإجمالى 101700لتر".