ضبط 20 قطعة سلاح نارى و3 تجار مخدرات فى حملة أمنية بالمنيا

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد تمكن حملة مكبرة من ضبط 20 قطعة سلاح نارى من بينها 17 فرد خرطوش، 2 بندقية خرطوش، وبندقية آلية بحوزة عدد من المتهمين.

كما تمكنت وحدة مكافحة المخدرات من ضبط 3 تجار مخدرات و2 من المتعاطين وبحوزتهم 460 جرام حشيش، 10 أقراص مخدرة.

تم التحفظ على المتهمين والأسلحة والمواد المضبوطة، وتحرر لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.